Влада Канади заговорила про збільшення потоку мігрантів у країну на тлі браку робочих кадрів.

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Саме тому влада очікує прийняти у 2021 році щонайменше 401 тисячу іноземців. Для того, аби досягти цієї позначки, до Канади мають імігрувати ще по 43,5 тисячі людей у листопаді та грудні. І, судячи з наявної статистики, це цілком реально. Адже із січня по жовтень 2021 року Канада вже прийняла 313 838 іммігрантів.

Вересень на жовтень побили рекорди

У вересні Канада встановила абсолютний рекорд у своїй історії, прийнявши 45 тисяч нових резидентів, але вже в жовтні підвищила планку до 46 315.

Зверніть увагу! Мовиться про тих людей, які безпосередньо прибули до Канади та отримали постійне проживання або змінили статус тимчасового резидента на статус постійного.

У 2021 році більшість іммігрантів – це люди, які працювали в країні, а потім отримували постійне проживання за однією з програм імміграції.

Новий міністр імміграції Канади Шон Фрейзер заявив в одному зі своїх інтерв'ю, що Канада все ще відчуває брак робочих кадрів, і що він готовий збільшити рівень імміграції в країну, якщо це буде необхідно.

Проблеми з імміграцією

На жаль, у канадській системі імміграції зараз не все таке позитивно, як здається на перший погляд. Фрейзер відверто розповів, що країна стикається із низкою проблем. Оскільки більшість нових іммігрантів уже перебували в Канаді за робочою чи студентською візою, фактичний приріст населення у 2021 році був рекордно низьким – лише 0,5%.

Це означає, що проблема нестачі працівників не вирішується. Крім цього, станом на кінець жовтня понад 1,8 мільйона імміграційних та візових заяв перебувають у черзі. Це ті люди, яких запросили, проте вони все ще не можуть отримати дозвіл на в'їзд до Канади. Міністерство імміграції планує переводити імміграційну систему повністю в онлайн-формат, що дозволить частково розв'язати проблему.

Зауважимо, що навесні Канада запустила 6 нових програм для імміграції. Вони призначені для тимчасових робітників, працівників лікарень та будинків пристарілих, а також для іноземних студентів.