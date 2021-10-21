Канада чекає на мігрантів: Нью-Брансвік оголосив третій ярмарок вакансій поспіль
Джерело:Immigrant.Today
У провінції Нью-Брансвік відбудеться черговий ярмарок вакансій. Знайти роботу та імігрувати до Канади матимуть шанс представники ще однієї професії.
Цього разу на ярмарку вакансій шукають далекобійників. Дійство відбудеться в онлайн-форматі.
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На ярмарку імміграційні офіцери розкажуть про можливості переїзду в провінцію, а місцеві роботодавці будуть підбирати собі співробітників серед учасників сесії. Кандидати зможуть не лише знайти роботу в Нью-Брансвік, але й подати заявку на постійне проживання.
Що відомо про Нью-Брансвік?Це найбільша за територією з трьох атлантичних провінцій Канади і єдина офіційно двомовна провінція в країні. Люди там спілкуються як французькою, так і англійською.
Провінція Нью-Брансвік, де відбудеться ярмарок вакансій: карта
Вимоги до кандидатів
Кандидати повинні мати стаж не менше 1 року на повний день або 2 років на неповний день в потрібному секторі протягом останніх 5 років. Враховується тільки оплачувана робота, волонтерство та стажування не підходять.Зверніть увагу! Взяти участь в сесії може також чоловік або дружина кандидата, незалежно від професії.
Подача заявки
Кандидатів, які підходять за вимогами, запрошують зареєструватися на онлайн-порталі. Там необхідно заповнити анкету та прикріпити низку документів у форматі JPG або PDF. Серед них:
- сторінка закордонного паспорта з фотографією;
- віза, що підтверджує легальне перебування, якщо ви проживаєте не у своїй рідній країні;
- звіт про завірення диплому про освіту (при наявності);
- результати мовного тесту (при наявності);
- резюме.
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Що буде далі
Комісія Нью-Брансвік розглядатиме заявки і буде зв'язуватися з кандидатами, які її зацікавили. Їм повідомлять точну дату і час проведення інформаційної сесії. До участі будуть допущені тільки кандидати, відібрані комісією.
Учасники, які зацікавили представників провінції або роботодавців, надалі отримають можливість іммігрувати в Нью-Брансвік по одній з провінційних програм або за Атлантичною програмою.