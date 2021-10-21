На этот раз на ярмарке вакансий ищут дальнобойщиков. Действо состоится в онлайн-формате.

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На ярмарке иммиграционные офицеры расскажут о возможностях переезда в провинцию, а местные работодатели будут подбирать себе сотрудников среди участников сессии. Кандидаты смогут не только найти работу в Нью-Брансуик, но и подать заявку на постоянное жительство.

Что известно о Нью-Брансуике? Это самая большая по территории с трех атлантических провинций Канады и единственная официально двуязычная провинция в стране. Люди там общаются как на французском, так и на английском языке. Провинция Нью-Брансуик, где состоится ярмарка вакансий: карта

Требования к кандидатам

Кандидаты должны иметь стаж не менее 1 года на полный день или 2 лет на неполный день в нужном секторе в течение последних 5 лет. Учитывается только оплачиваемая работа, волонтерство и стажировка не подходят.

Обратите внимание! Принять участие в сессии может также супруг кандидата, независимо от профессии.

Подача заявки

Кандидатов, подходящих по требованиям, приглашают зарегистрироваться на онлайн-портале. Там необходимо заполнить анкету и прикрепить ряд документов в формате JPG или PDF. Среди них:

страница загранпаспорта с фотографией;

виза, подтверждающий легальное пребывание, если вы проживаете не в своей родной стране;

отчет о заверении диплома об образовании (при наличии);

результаты языкового теста (при наличии);

резюме.

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Что будет дальше

Комиссия Нью-Брансуика будет рассматривать заявки и связываться с кандидатами, которые ее заинтересовали. Им сообщат точную дату и время проведения информационной сессии. К участию будут допущены только кандидаты, отобранные комиссией.

Участники, которые заинтересовали представителей провинции или работодателей, в дальнейшем получат возможность иммигрировать в Нью-Брансуик по одной из провинциальных программ или по Атлантической программе.