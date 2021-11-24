Власти Канады заговорили об увеличении потока мигрантов в страну на фоне нехватки рабочих кадров.

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Именно поэтому власти ожидают принять в 2021 году как минимум 401 тысячу иностранцев. Для того чтобы достичь этой отметки, в Канаду должны иммигрировать еще по 43,5 тысячи человек в ноябре и декабре. И, судя по имеющейся статистике, это вполне реально. Ведь с января по октябрь 2021 года Канада уже приняла 313 838 иммигрантов.

Сентябрь на октябрь побили рекорды

В сентябре Канада установила абсолютный рекорд в своей истории, приняв 45 тысяч новых резидентов, но уже в октябре повысила планку до 46 315.

Обратите внимание! Речь идет о тех людях, непосредственно прибывших в Канаду и получивших постоянное проживание или изменивших статус временного резидента на статус постоянного.

В 2021 году большинство иммигрантов – это люди, работавшие в стране, а затем получавшие постоянное проживание по одной из программ иммиграции.

Новый министр иммиграции Канады Шон Фрейзер заявил в одном из своих интервью, что Канада все еще ощущает нехватку рабочих кадров и что он готов увеличить уровень иммиграции в страну, если это будет необходимо.

Проблемы с иммиграцией

К сожалению, в канадской системе иммиграции сейчас не все так позитивно, как кажется на первый взгляд. Фрейзер откровенно рассказал, что страна сталкивается с рядом проблем. Поскольку большинство новых иммигрантов уже находились в Канаде по рабочей или студенческой визе, фактический прирост населения в 2021 году был рекордно низким – всего 0,5%.

Это означает, что проблема нехватки работников не решается. Кроме того, по состоянию на конец октября более 1,8 миллиона иммиграционных и визовых заявлений находятся в очереди. Это люди, которых пригласили, но они все еще не могут получить разрешение на въезд в Канаду. Министерство иммиграции планирует переводить иммиграционную систему полностью в онлайн-формат, что позволит частично решить проблему.

Заметим, что весной Канада запустила 6 новых программ для иммиграции. Они предназначены для временных рабочих, работников больниц и домов престарелых, а также иностранных студентов.