Jooble получил ответы от 1035 человек, которые ищут работу в разных областях. Исследования проводились с 15 ноября по 24 декабря 2021 года. Анкетирование было анонимным.

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Как отвечали украинцы

45,3% опрошенных соискателей работы согласились бы выехать на работу за границу в 2022 году. 54,7% не намерены этого делать. При этом предыдущий опыт работы за границу имели лишь около 31% респондентов.

Что мотивирует украинцев ехать на работу за границу:

более высокая зарплата;

отсутствие постоянной работы в Украине;

возможность отложить деньги (если питание и проживание оплачивает работодатель);

лучшие условия труда;

легальное трудоустройство;

медицинская страховка;

удобный график.

Что сдерживает опрошенных

В то же время, есть и факторы, которые сдерживают украинцев выезжать на работу за пределами Украины. Среди них прежде всего – семья и здоровье, а также страхи покидать привычный образ жизни или встретить мошенников.

Сомневаться заставляют также стабильная работа в Украине, отсутствие загранпаспорта или накопленных сбережений, незнание языка и отсутствие вакцинации.

Справка. 48,9% опрошенных сообщили, что имеют более 7 лет профессионального опыта, 32,5% – более 3 лет, а 18,6% – меньше. Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

Коротко о Jooble

Это агрегатор объявлений о вакансиях, который работает в 71 стране мира и поддерживает более 24 языков.

и поддерживает более 24 языков. Это один из самых больших сайтов для поиска работы в Украине и мире.

Сервис запустили еще в 2006 году украинские студенты Роман Прокофьев и Евгений Собакарев.

Роман Прокофьев и Евгений Собакарев. Украинский офис компании находится в Киеве.

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