Jooble получил ответы от 1035 человек, которые ищут работу в разных областях. Исследования проводились с 15 ноября по 24 декабря 2021 года. Анкетирование было анонимным.
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Как отвечали украинцы
45,3% опрошенных соискателей работы согласились бы выехать на работу за границу в 2022 году. 54,7% не намерены этого делать. При этом предыдущий опыт работы за границу имели лишь около 31% респондентов.
Что мотивирует украинцев ехать на работу за границу:
- более высокая зарплата;
- отсутствие постоянной работы в Украине;
- возможность отложить деньги (если питание и проживание оплачивает работодатель);
- лучшие условия труда;
- легальное трудоустройство;
- медицинская страховка;
- удобный график.
Что сдерживает опрошенных
В то же время, есть и факторы, которые сдерживают украинцев выезжать на работу за пределами Украины. Среди них прежде всего – семья и здоровье, а также страхи покидать привычный образ жизни или встретить мошенников.
Сомневаться заставляют также стабильная работа в Украине, отсутствие загранпаспорта или накопленных сбережений, незнание языка и отсутствие вакцинации.
Коротко о Jooble
- Это агрегатор объявлений о вакансиях, который работает в 71 стране мира и поддерживает более 24 языков.
- Это один из самых больших сайтов для поиска работы в Украине и мире.
- Сервис запустили еще в 2006 году украинские студенты Роман Прокофьев и Евгений Собакарев.
- Украинский офис компании находится в Киеве.
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