Ізраїль продовжив візи українським біженцям: відомі терміни
Ізраїль продовжив візи українським біженцям, які перебувають в країні від початку повномасштабної війни в Україні. Тепер їх термін закінчиться за два місяці.
Ізраїль продовжив візи українцям на два місяці
Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема продовжив візи до 30 квітня 2023 року.
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Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.
Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.
Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.Зауважимо, близько 14 000 громадян України без єврейського коріння втекли до Ізраїлю за останній рік на додаток до 20 000 інших, які перебували в країні до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Грузія продовжила безвіз для українців
Громадяни України, які перебувають в Грузії або лише планують поїздку, можуть залишатися на території країни довше. Поправки набули чинності одразу після публікації. Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки.
Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.