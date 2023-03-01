Ізраїль продовжив візи українським біженцям: відомі терміни

Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема продовжив візи до 30 квітня 2023 року.

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Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.

Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

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, близько 14 000 громадян України без єврейського коріння втекли до Ізраїлю за останній рік на додаток до 20 000 інших, які перебували в країні до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.