Грузія спростила умови безвізу для українців
Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки. Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.
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Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну,
– йдеться у повідомленні.
При цьому спрощення безвізових умов стосується лише українці. Щодо жителів інших 94 країн порядок залишився незмінним.