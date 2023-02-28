Грузія спростила умови безвізу для українців

Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки. Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.

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Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну,

– йдеться у повідомленні.

При цьому спрощення безвізових умов стосується лише українці. Щодо жителів інших 94 країн порядок залишився незмінним.

До слова! За даними ООН, з початку повномасштабної російсько-української війни Грузія прийняла не менш як 25 тисяч громадян України.