Заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле. В частности продлил визы до 30 апреля 2023 года.

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Отмечается, что туристические визы будут продлены автоматически до 30 апреля 2023 года всем украинцам, законно находящимся в Израиле с начала полномасштабной войны.

Также работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не опасаться штрафов, если их работник находится в Израиле более 90 дней.

Согласно новому распоряжению, работодатель не получит штраф только в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Отметим, что около 14 000 граждан Украины без еврейских корней бежали в Израиль за последний год в дополнение к 20 000 другим, которые находились в стране до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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