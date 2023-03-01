Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема продовжив візи до 30 квітня 2023 року.

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Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.

Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Зауважимо, близько 14 000 громадян України без єврейського коріння втекли до Ізраїлю за останній рік на додаток до 20 000 інших, які перебували в країні до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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