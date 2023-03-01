Ізраїль продовжив візи українцям на два місяці
Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема продовжив візи до 30 квітня 2023 року.
Цікаво Скільки українців сьогодні живуть у Польщі на постійній основі
Зазначається, що туристичні візи будуть продовжені автоматично до 30 квітня 2023 року всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабної війни.
Також роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятись штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.
Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.
Грузія продовжила безвіз для українців
Громадяни України, які перебувають в Грузії або лише планують поїздку, можуть залишатися на території країни довше. Поправки набули чинності одразу після публікації. Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки.
Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.