Ізраїль надасть українським біженцям матеріальну допомогу: деталі

11 серпня 2022 , 15:29
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Джерело:

Visit Ukraine

Чимало українців були змушені задля власної безпеки та безпеки своїх дітей тимчасово переїхати за кордон. Однією із країн обирали Ізраїль.

Українські біженці в Ізраїлі зможуть отримати матеріальну допомогу

На відміну від інших держав, ця країна не пропонувала українцям безліч програм підтримки. Втім, зараз стало відомо, що громадяни України все ж зможуть отримати певну допомогу.

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Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації "Цав Ашаа",
 йдеться у повідомленні.

Яку гуманітарну допомогу можна отримати:

  • надання медичного страхування, безплатної психологічної підтримки;
  • продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;
  • забезпечення місцем тимчасового проживання;
  • пошук і влаштування дітей до закладів освіти;
  • сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі понад 90 діб).

Зазначається, що допомогу надають винятково особисто біженцям за умови наявності паспорта.

Зверніть увагу! Щоб отримати допомогу, можна звернутися на гарячу лінію за телефоном *5130 або ж подати онлайн-заявку через сайт. Слід зауважити, гаряча лінія працює з неділі до четверга з 8:00 до 18:00, а у п'ятницю –   з 8:00 до 15:00.

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Автор: Марта Касіянчук