Ізраїль надасть українським біженцям матеріальну допомогу: деталі

Чимало українців були змушені задля власної безпеки та безпеки своїх дітей тимчасово переїхати за кордон. Однією із країн обирали Ізраїль.

Українські біженці в Ізраїлі зможуть отримати матеріальну допомогу

На відміну від інших держав, ця країна не пропонувала українцям безліч програм підтримки. Втім, зараз стало відомо, що громадяни України все ж зможуть отримати певну допомогу.

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Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації "Цав Ашаа",

– йдеться у повідомленні.

Яку гуманітарну допомогу можна отримати:

надання медичного страхування, безплатної психологічної підтримки;

продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;

забезпечення місцем тимчасового проживання;

пошук і влаштування дітей до закладів освіти;

сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі понад 90 діб).

Зазначається, що допомогу надають винятково особисто біженцям за умови наявності паспорта.

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