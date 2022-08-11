Українські біженці в Ізраїлі зможуть отримати матеріальну допомогу
На відміну від інших держав, ця країна не пропонувала українцям безліч програм підтримки. Втім, зараз стало відомо, що громадяни України все ж зможуть отримати певну допомогу.
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Українці, що прибули в Ізраїль після 24 лютого 2022 і не мають права на репатріацію згідно з Законом Ізраїлю про повернення, можуть отримати допомогу від організації "Цав Ашаа",
– йдеться у повідомленні.
Яку гуманітарну допомогу можна отримати:
- надання медичного страхування, безплатної психологічної підтримки;
- продовольча допомога, одяг і необхідні предмети вжитку;
- забезпечення місцем тимчасового проживання;
- пошук і влаштування дітей до закладів освіти;
- сприяння з працевлаштування (у випадку перебування в Ізраїлі понад 90 діб).
Зазначається, що допомогу надають винятково особисто біженцям за умови наявності паспорта.
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