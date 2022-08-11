Украинские беженцы в Израиле смогут получить материальную помощь

В отличие от других государств, эта страна не предлагала украинцам множество программ поддержки. Впрочем, сейчас стало известно, что граждане Украины смогут получить определенную помощь.

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Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля 2022 года и не имеющие права на репатриацию согласно Закону Израиля о возвращении, могут получить помощь от организации "Цав Ашаа",

– говорится в сообщении.

Какую гуманитарную помощь можно получить:

предоставление медицинского страхования, бесплатной психологической поддержки;

продовольственная помощь, одежда и необходимые предметы обихода;

обеспечение местом временного проживания;

поиск и устройство детей в учебные заведения;

содействие трудоустройству (в случае пребывания в Израиле более 90 суток).

Отмечается, что помощь оказывают исключительно лично беженцам при наличии паспорта.

Обратите внимание! Чтобы получить помощь, можно обратиться на горячую линию по телефону *5130 или подать онлайн-заявку через сайт. Следует заметить, горячая линия работает с воскресенья по четверг с 8:00 до 18:00, а в пятницу – с 8:00 до 15:00.

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