Єдиний квиток із Праги до українських міст: без турбот про пересадки
Джерело:zdopravy.cz
Чехія вводить єдиний квиток з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра. Тепер пасажирам не потрібно перейматися через пересадки та стиковки.
Як працює єдиний квиток
Чеська залізнична компанія RegioJet домовилась із "Укрзалізницею" про розширення співпраці. Купуючи єдиний квиток з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя чи Дніпра, можна не турбуватися про пересадки між потягами.
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З одним квитком пасажири можуть вирушити нічним потягом із Праги до Перемишля. І вже там пересісти на потяги "Укрзалізниці" аж до місця призначення в Україні. При цьому купувати новий квиток не потрібно – він дійсний і на українській частині маршруту.
Ми розширюємо поточну пропозицію українських напрямків, щоб включити інші великі міста, розташовані в центральній та східній частині України. Пасажири оцінять можливість користуватися спальними вагонами протягом усієї подорожі, що забезпечить їм комфорт,
– говорить Якуб Свобода, директор залізничного транспорту RegioJet.
Скільки коштує єдиний квиток
- Із Праги до Запоріжжя – 70,9 євро
- Із Праги до Харкова – 69,2 євро
- Із Праги до Дніпра – 68 євро
- Із Праги до Полтави – 65 євро
Чеська компанія RegioJet з червня 2022 року запустила щоденне курсування нічних поїздів з Праги до Перемишля, з подальшою пересадкою на поїзд "Укрзалізниці" до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва. За перший рік роботи маршруту Прага-Перемишль потяги компанії перевезли 110 тисяч пасажирів.