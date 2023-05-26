Как работает единый билет

Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с "Укрзализныцей" о расширении сотрудничества. Покупая единый билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье или Днепр, можно не беспокоиться о пересадках между поездами.

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С одним билетом пассажиры могут отправиться ночным поездом из Праги в Пшемысль. И уже там пересесть на поезда "Укрзализныци" вплоть до места назначения в Украине. При этом покупать новый билет не нужно – он действителен и на украинской части маршрута.

Мы расширяем текущее предложение украинских направлений, чтобы включить другие крупные города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры оценят возможность пользоваться спальными вагонами на протяжении всего путешествия, что обеспечит им комфорт,

– говорит Якуб Свобода, директор железнодорожного транспорта RegioJet.

Сколько стоит единый билет

Из Праги в Запорожье – 70,9 евро

Из Праги в Харьков – 69,2 евро

Из Праги в Днепр – 68 евро

Из Праги в Полтаву – 65 евро

Чешская компания RegioJet с июня 2022 года запустила ежедневное курсирование ночных поездов из Праги в Пшемысль, с последующей пересадкой на поезд "Укрзализныци" во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев. За первый год работы маршрута Прага-Пшемысль поезда компании перевезли 110 тысяч пассажиров.