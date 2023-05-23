Незвичайний залізничний маршрут пролягатиме між містом Грац у Австрії та Перемишлем у Польщі. Головний плюс напрямку – високі панорамні вікна аж до стелі вагона, через які можна споглядати мальовничі краєвиди всю дорогу. Серед популярних туристичних міст на маршруті також австрійський Відень та польський Краків.

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Перший рейс рідкісного поїзда запланували на 11 червня. Якщо ви плануєте стати першовідкривачем цього оригінального транспорту в Польщі, то можете планувати поїздку Краків – Перемишль. У дорозі ви проведете близько 3 годин, але цей час пролетить дуже швидко.

У такому вагоні дорога точно пройде з задоволенням / Фото Фейсбук Gotthard Panorama Express SBB

Скільки коштує подорож панорамним потягом

Ціни на квитки на потяг IC 104:

Перший клас із розкішними краєвидами вартує 81 злотий (716 гривень);

Другий клас – 53 злотих (470 гривень).

Якщо ви налаштовані потрапити саме у швейцарський вагон з панорамними вікнами, купувати потрібно перший клас. Різниця в ціні не така значна, але вид з вікна точно вартий цих витрат. Розклад руху та доступні місця можна перевірити на сайті PKP Intercity.

Панорамні вагони фактично є візитівкою Швейцарії. Це приваблює багатьох мандрівників. Новий австрійсько-польський потяг IC 104 матиме три знаменитих швейцарських вагони – Apm61 Pano. Зараз вони курсують на мальовничій лінії Цюріх – Грац.