Італійський університет організовує безплатні мовні курси для біженців з України: як записатися
Джерело:L’Orientale Università di Napoli
Неаполітанський університет L'Orientale – це давній та престижний освітній заклад. Він пропонує біженцям з України онлайн-курси з вивчення італійської для швидшої адаптації в країні.
Так установа вирішила висловити свою підтримку українцям, які через війну були змушені переїхати до безпечної Італії. Курс організований лінгвістичним центром університету.
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Як скористатися пропозицією
Курс призначений для громадян України, старших 16 років, які прибули в Італію після 24 лютого 2022 року. Після закінченні курсу, університет видасть сертифікат про участь, із зазначенням досягнутого рівня володіння мовою.
Заняття безкоштовні та в онлайн-форматі. Повний курс триватиме три місяці по три години на тиждень.
Щоб зареєструватися, потрібно надіслати лист з особистими даними на електронну адресу claor.self@unior.it.
Після завершення дебютного курсу, університет планує організувати наступні. Кількість курсів та викладачів можуть збільшити за потреби.