Так установа вирішила висловити свою підтримку українцям, які через війну були змушені переїхати до безпечної Італії. Курс організований лінгвістичним центром університету.

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Як скористатися пропозицією

Курс призначений для громадян України, старших 16 років, які прибули в Італію після 24 лютого 2022 року. Після закінченні курсу, університет видасть сертифікат про участь, із зазначенням досягнутого рівня володіння мовою.

Заняття безкоштовні та в онлайн-форматі. Повний курс триватиме три місяці по три години на тиждень.

Щоб зареєструватися, потрібно надіслати лист з особистими даними на електронну адресу claor.self@unior.it.

Після завершення дебютного курсу, університет планує організувати наступні. Кількість курсів та викладачів можуть збільшити за потреби.