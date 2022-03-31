Так учреждение решило выразить свою поддержку украинцам, которые из-за войны были вынуждены переехать в безопасную Италию. Курс организован лингвистическим центром университета.

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Как воспользоваться предложением

Курс предназначен для граждан Украины старше 16 лет , прибывших в Италию после 24 февраля 2022 года . После окончания курса университет выдаст сертификат об участии, с указанием достигнутого уровня владения языком.

Занятия бесплатны и в онлайн-формате . Полный курс продлится три месяца по три часа в неделю.

Чтобы зарегистрироваться, отправьте письмо с личными данными по электронному адресу claor.self@unior.it .