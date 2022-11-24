Італійське містечко заплатить 30 тисяч євро тим, хто туди переїде, але є умова
Джерело:CNN
В Італії влада мальовничого містечка Презічче в регіоні Апулія заплатить до 30 тисяч євро тим, хто переїде туди. Треба лише придбати там нерухомість для постійного проживання.
Втім, є нюанс. Ці гроші потрібно буде витратити на покупку порожнього житла, і за потреби на проведення ремонту.
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Як зазначається, влада містечка пропонує 30 тисяч євро людям, які наважаться придбати житло для постійного проживання. Кошти потрібно буде витратити саме на купівлю житла, яке давно занедбане своїми первісними власниками, тому також буде потрібно вкластися в ремонт.
Місто пропонує на продаж раніше покинуту стару нерухомість / Фото Роберто Мікоччо
Будинки, виставлені на продаж в рамках цієї пропозиції, коштують від 25 тисяч євро. Влада Презічче сподівається, що таке грошове заохочення "вдихне" нове життя в їхнє спорожніле місто, де з кожним роком новонароджених стає все менше.
В історичному центрі є багато вільних будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими мешканцями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури і мистецтва, повільно порожніють,
– пояснив член місцевої ради Альфредо Палезе.
Самі ж деталі угоди наразі допрацьовуються, але влада готова запустити програму вже в найближчі тижні. Загальне фінансування буде розділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина – на його ремонт, якщо це необхідно.
Як додатковий бонус, нові мешканці Презічче отримають неймовірне розташування в оточенні природи району Саленто, на п'яті італійського черевичка, неподалік від чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.