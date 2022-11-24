Впрочем, есть нюанс. Эти деньги нужно будет потратить на покупку пустого жилья и при необходимости на проведение ремонта.

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Как отмечается, власти города предлагают 30 тысяч евро людям, которые отважатся приобрести жилье для постоянного проживания. Средства нужно будет потратить именно на покупку жилья, давно заброшенное своими первоначальными собственниками, поэтому также потребуется уложиться в ремонт.