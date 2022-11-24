Втім, є нюанс. Ці гроші потрібно буде витратити на покупку порожнього житла, і за потреби на проведення ремонту.

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Як зазначається, влада містечка пропонує 30 тисяч євро людям, які наважаться придбати житло для постійного проживання. Кошти потрібно буде витратити саме на купівлю житла, яке давно занедбане своїми первісними власниками, тому також буде потрібно вкластися в ремонт.

Нерухомість, виставлена на продаж, розташована в старому районі міста / Фото Роберто Мікоччо

Вулички міста Презічче / Фото Роберто Мікоччо



Місто пропонує на продаж раніше покинуту стару нерухомість / Фото Роберто Мікоччо

Будинки, виставлені на продаж в рамках цієї пропозиції, коштують від 25 тисяч євро. Влада Презічче сподівається, що таке грошове заохочення "вдихне" нове життя в їхнє спорожніле місто, де з кожним роком новонароджених стає все менше.

В історичному центрі є багато вільних будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими мешканцями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури і мистецтва, повільно порожніють,

– пояснив член місцевої ради Альфредо Палезе.

Самі ж деталі угоди наразі допрацьовуються, але влада готова запустити програму вже в найближчі тижні. Загальне фінансування буде розділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина – на його ремонт, якщо це необхідно.

Велична архітектура на будівлях у старовинному районі міста / Фото Роберто Мікоччо

Багато будівель Пресічче розташовані над печерами чи підвалами, висіченими в скелі під ними / Фото Роберто Мікоччо

Вечірня атмосфера Презічче / Фото Роберто Мікоччо

Як додатковий бонус, нові мешканці Презічче отримають неймовірне розташування в оточенні природи району Саленто, на п'яті італійського черевичка, неподалік від чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.