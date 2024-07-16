В Італії знайшли місце однієї з найепічніших битв в історії людства

Італійські арехологи знайшли місце головної битви гладіатора Спартака з армією Риму. Мовиться про період 71 року до нашої ери. Цікаво, що віднайти легендарне місце допомогли екологи.

Легендарний гладіатор Спартак та його соратники втекли під час Третьої рабської війни. Їм вдалося здобути декілька перемог проти римських військ.

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Знайти унікальну пам'ятку допомогли екологи

Археологи виявили кам'яну стіну і земляні укріплення. Зауважують, що Спартак, вочевидь, атакував її, аби вирватися з пастки, яку влаштували римляни.

Першими про стародавню стіну дізналися екологи. Далі вони вирішили розповісти про це археологам. Ті з радістю вирушили досліджувати знахідку. Щоб дізнатися правду, використали:

методи радіолокаційного сканування;

методи лазерного сканування;

аналіз зразків ґрунту.

У процесі дослідження встановили, що паралельно стіні проходив глибокий рів (довжина – майже 1,5 кілометра). Наразі він весь покрився мохом. Вчені вже знають, що це відома римська система оборони. Її називають fossa and agger (рів та насип).



В Італії знайшли місце битви Спартака / Unsplash

Окрім того, на місті дослідження знайшли:

держаки мечів;

вигнуті клинки;

наконечники дротиків;

наконечники списів.

Зауважують, що стіну, яку римляни збудували для стримування Спартака, згадують у працях істориків та філософів.