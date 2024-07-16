У рамках підготовки до майбутнього святкування Jubilee 2025 року у Ватикані розпочато масштабний проєкт реконструкції. З огляду на очікуваний приплив 32 мільйонів туристів до міста на цю подію, влада старанно працює над тим, щоб усі необхідні ремонтні роботи та покращення були завершені вчасно.

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Туристів попередили про масштабні будівельні роботи в Римі

Прагнучи отримати максимальну вигоду від цього свята, Рим виділив мільярди євро з державних та європейських фондів на капітальний ремонт міської інфраструктури. Це включає покращення туристичних визначних пам'яток, транспортних вузлів, парків, вулиць і навіть сміттєвих баків.

Будівельні роботи, що тривають у місті, викликали розчарування як серед місцевих жителів, так і серед мандрівників. Наявність численних будівельних майданчиків і перекриття доріг спричинили незручності для мешканців під час пересування містом. Так само мандрівники натрапили на труднощі у доступі до певних туристичних об'єктів та фіксації мальовничих моментів через перебої в роботі.

Зокрема, наразі всі 3 фонтани на площі Пьяцца Навона, включно зі знаменитим Фонтаном Чотирьох річок, забиті на реставрацію, як і фонтан епохи Відродження перед Пантеоном.

Однак мер італійської столиці Роберто Гуалтьєрі запевняє, що все це того варте.

Це унікальна можливість провести структурні зміни та покращити Рим. Ми збираємося отримати більш стійке, інклюзивне та інноваційне місто, яке розширить свою виняткову спадщину,

– заявив мер.

За його словами, наразі проводяться роботи на 3 200 об'єктах, зосереджуючись на 322 ключових проєктах, що мають вирішальне значення для майбутнього святкування. Серед цих проєктів – амбітний план Ватикану створити те, що рекламується як "одна з найкрасивіших площ у світі".