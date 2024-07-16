Легендарный гладиатор Спартак и его соратники сбежали во время Третьей рабской войны. Им удалось одержать несколько побед против римских войск.

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Найти уникальную достопримечательность помогли экологи

Археологи обнаружили каменную стену и земляные укрепления. Замечают, что Спартак, очевидно, атаковал ее, чтобы вырваться из ловушки, которую устроили римляне.

Первыми о древней стене узнали экологи. Далее они решили рассказать об этом археологам. Те с радостью отправились исследовать находку. Чтобы узнать правду, использовали:

методы радиолокационного сканирования;

методы лазерного сканирования;

анализ образцов почвы.

В процессе исследования установили, что параллельно стене проходил глубокий ров (длина – почти 1,5 километра). Сейчас он весь покрылся мхом. Ученые уже знают, что это известная римская система обороны. Ее называют fossa and agger (ров и насыпь).



В Италии нашли место битвы Спартака / Unsplash

Кроме того, на месте исследования нашли:

рукоятки мечей;

изогнутые клинки;

наконечники дротиков;

наконечники копий.

Замечают, что стену, которую римляне построили для сдерживания Спартака, упоминают в трудах историков и философов.