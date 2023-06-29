Фреску виявили на стіні стародавнього будинку в Помпеях. Тогочасна ‎"піца" трохи відрізняється від сучасної: на ній немає соусу та моцарели. Вона навіть більше нагадує фокачу (традиційний італійський корж).

Читайте також: Видряпав на Колізеї своє ім'я: як покарають туриста-вандала

Еволюція піци

На фресці зображено круглий хлібний коржик зі спеціями, а поруч частування — фрукти і, ймовірно, фініки. Також на фресці намалювали келих вина, який помістили на срібну тацю.

Археологічні розкопки в Помпеях / Фото Parco Archeologico di Pompei

Цінна знахідка, якій 2000 років, надзвичайно добре збереглась на стіні прибудови, де була пекарня. Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї вважає, що виявлений малюнок нагадує нам про те, як еволюціонувала піца.

Помпеї ніколи не перестають дивувати, це скринька, яка завжди відкриває нові скарби,

— сказав міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Цікаво, що фреску виявили на відстані 23 кілометрів від Неаполя – світової столиці піци. Тут традицію її приготування навіть охороняє ЮНЕСКО.

Місто Помпеї було знищене виверженням вулкана Везувій майже 2000 років тому. Це одне з найвідоміших історичних місць у світі, де досі тривають розкопки. Тепер це музей просто неба.