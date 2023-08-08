Туристам нагадали про суворе правило в Італії: при порушенні можуть не пустити в басейн

Ідея полягає в тому, що, одягнувши шапочку для плавання, ви вбережете голову від лусочок шкіри, волосся та іншого бруду з басейну,

– пояснив один з експертів.

При цьому в громадських басейнах Італії іноді продають плавальні шапочки або пропонують їх напрокат, якщо туристи забувають їх взяти з собою.

Крім того, як в Італії, так і в багатьох інших країнах Європи, перед входом в басейн туристам необхідно мити ноги, а засмагати топлес зазвичай заборонено.

Також у деяких басейнах Європи чоловіки повинні носити купальні костюми в стилі плавок, а не мішкуваті шорти.

Але не факт, що це діє всюди

При цьому видання зазначає, що все ж правила можуть відрізнятися в залежності від типу приміщення і форми власності. Тому туристам радять перед відвідуванням того чи іншого басейну уважно ознайомитися з правилами, що діють конкретно на його території. Вони можуть бути написані як на офіційному сайті закладу, так і на стендах перед входом в басейн.

Варто уточнити спірні моменти в адміністрації басейну – на вході або телефоном.

В Італії всі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання / Фото UnSplash

Рим обмежить доступ до фонтану Треві