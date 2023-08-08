В Італії можуть не пустити в басейн без шапочки для плавання
В італійських басейнах туристи повинні уважно дотримуватися правил щодо дрес-коду. За словами експертів з подорожей в Suncamp, це правило введене в цілях гігієни, а також поширене в деяких інших європейських країнах.
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Ідея полягає в тому, що, одягнувши шапочку для плавання, ви вбережете голову від лусочок шкіри, волосся та іншого бруду з басейну,
– пояснив один з експертів.
При цьому в громадських басейнах Італії іноді продають плавальні шапочки або пропонують їх напрокат, якщо туристи забувають їх взяти з собою.
Крім того, як в Італії, так і в багатьох інших країнах Європи, перед входом в басейн туристам необхідно мити ноги, а засмагати топлес зазвичай заборонено.
Також у деяких басейнах Європи чоловіки повинні носити купальні костюми в стилі плавок, а не мішкуваті шорти.
Але не факт, що це діє всюди
При цьому видання зазначає, що все ж правила можуть відрізнятися в залежності від типу приміщення і форми власності. Тому туристам радять перед відвідуванням того чи іншого басейну уважно ознайомитися з правилами, що діють конкретно на його території. Вони можуть бути написані як на офіційному сайті закладу, так і на стендах перед входом в басейн.
Варто уточнити спірні моменти в адміністрації басейну – на вході або телефоном.
В Італії всі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання / Фото UnSplash
Рим обмежить доступ до фонтану Треві
Влада Рима вирішила обмежити доступ до всесвітньо відомого фонтана Треві. Все через недобросовісних туристів. Останній інцидент, який підживив хвилю місцевого невдоволення, пов'язаний із туристом, який використовував фонтан Треві як об'єкт аквапарку, пірнувши з однієї зі статуй у басейн. Це сталося вночі у четвер, 27 липня. Натовп, який спостерігав за ним, знімав цей акт і аплодував йому. Як повідомляється, чоловіка пізніше оштрафувала поліція.
Фонтан Треві, який датується 18 століттям і вважається шедевром бароко, регулярно наражається на "неповагу", навіть якщо огороджений і охороняється. Саме тому радник Онорато, який відповідає за політику туризму та заходів у міській раді, звернувся до міністерства культури Італії з проханням розробити обмеження для відвідування знаменитого місця.
Якщо рішення ухвалять, на вході до пам'ятника встановлять турнікети. Можливо, також стягуватимуть плату за прохід.