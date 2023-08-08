В Италии могут не пустить в бассейн без плавающей шапочки
В итальянских бассейнах туристы должны внимательно соблюдать правила по дресс-коду. По словам экспертов по путешествиям в Suncamp, это правило введено в целях гигиены, а также распространено в некоторых других европейских странах.
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Идея заключается в том, что, надев шапочку для плавания, вы убережете голову от чешуек кожи, волос и прочей грязи из бассейна,
– объяснил один из экспертов.
При этом в общественных бассейнах Италии иногда продают плавательные шапочки или предлагают их напрокат, если туристы забывают взять их с собой.
Кроме того, как в Италии, так и во многих других странах Европы, перед входом в бассейн туристам необходимо мыть ноги, а загорать топлес обычно запрещено.
Также в некоторых бассейнах Европы мужчины должны носить купальные костюмы в стиле плавок, а не мешковатые шорты.
Но не факт, что это действует повсюду
При этом издание отмечает, что все же правила могут отличаться в зависимости от типа помещения и формы собственности. Поэтому туристам советуют перед посещением того или иного бассейна внимательно ознакомиться с правилами, действующими именно на его территории. Они могут быть написаны как на официальном сайте заведения, так и на стендах перед входом в бассейн.
Следует уточнить спорные моменты в администрации бассейна – на входе или по телефону.
В Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочку для плавания / Фото UnSplash
Рим ограничит доступ к фонтану Треви
Власть Рима решила ограничить доступ к всемирно известному фонтану Треви. Все из-за недобросовестных туристов. Последний инцидент, подпитивший волну местного недовольства, связан с туристом, использовавшим фонтан Треви как объект аквапарка, нырнув из одной из статуй в бассейн. Это произошло ночью в четверг, 27 июля. Толпа, наблюдавшая за ним, снимала этот акт и аплодировала ему. Как сообщается, мужчину позже оштрафовала полиция.
Фонтан Треви, датируемый 18 веком и считающийся шедевром барокко, регулярно подвергается "неуважению", даже если огражден и охраняется. Поэтому советник Онорато, который отвечает за политику туризма и мероприятий в городском совете, обратился в министерство культуры Италии с просьбой разработать ограничения для посещения знаменитого места.
Если решение будет принято, на входе в памятник установят турникеты. Возможно, также будут взиматься плата за проход.