Идея заключается в том, что, надев шапочку для плавания, вы убережете голову от чешуек кожи, волос и прочей грязи из бассейна,

– объяснил один из экспертов.

При этом в общественных бассейнах Италии иногда продают плавательные шапочки или предлагают их напрокат, если туристы забывают взять их с собой.

Кроме того, как в Италии, так и во многих других странах Европы, перед входом в бассейн туристам необходимо мыть ноги, а загорать топлес обычно запрещено.

Также в некоторых бассейнах Европы мужчины должны носить купальные костюмы в стиле плавок, а не мешковатые шорты.

Но не факт, что это действует повсюду

При этом издание отмечает, что все же правила могут отличаться в зависимости от типа помещения и формы собственности. Поэтому туристам советуют перед посещением того или иного бассейна внимательно ознакомиться с правилами, действующими именно на его территории. Они могут быть написаны как на официальном сайте заведения, так и на стендах перед входом в бассейн.

Следует уточнить спорные моменты в администрации бассейна – на входе или по телефону.

В Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочку для плавания / Фото UnSplash

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