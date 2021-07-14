Скандал в Італії: українка побила літню жінку, на яку працювала
Джерело:Українська Газета. ІТ
В італійському місті Падуя заарештували 52-річну українку. Вона напала на 87-річну жінку, на яку працювала, а також нанесла травму правоохоронцю під час затримання.
У домі потерпілої українка виконувала обов'язки доглядальниці. Є підозри, що епізод насильства, за який її було затримано, не є єдиним прикладом прояву подібної агресії.
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Що накоїла українка в Італії
Доглядальниця побила літню жінку, про яку повинна була піклуватися, у стані сильного алкогольного сп'яніння. Спочатку між жінками виникла сварка з побутових причин. Розлютившись на господиню дому, українка почала лупцювати італійку. Вона завдавала ударів руками та ногами по всьому тілу жертви.
Тілесні ушкодження були настільки сильними, що потерпіла потрапила до травмпункту у задовільному стані. Її госпіталізували на 15 днів.
За цей вчинок українку заарештували пізно ввечері, в суботу, 10 липня. Під час затримання вона чинила опір та нанесла травму держслужбовцю.
Проти емігрантки порушили судову справу та визнали її винною у жорстокому поводженні з людьми.
Українка в Італії побила літню жінку / Фото gazetaukrainska.comНагадуємо, що раніше ми з'ясовували, чи повинні доглядальниці їхати у відпустку зі своїми італійськими роботодавцями.