У домі потерпілої українка виконувала обов'язки доглядальниці. Є підозри, що епізод насильства, за який її було затримано, не є єдиним прикладом прояву подібної агресії.

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Що накоїла українка в Італії

Доглядальниця побила літню жінку, про яку повинна була піклуватися, у стані сильного алкогольного сп'яніння. Спочатку між жінками виникла сварка з побутових причин. Розлютившись на господиню дому, українка почала лупцювати італійку. Вона завдавала ударів руками та ногами по всьому тілу жертви.

Тілесні ушкодження були настільки сильними, що потерпіла потрапила до травмпункту у задовільному стані. Її госпіталізували на 15 днів.

За цей вчинок українку заарештували пізно ввечері, в суботу, 10 липня. Під час затримання вона чинила опір та нанесла травму держслужбовцю.

Проти емігрантки порушили судову справу та визнали її винною у жорстокому поводженні з людьми.

Українка в Італії побила літню жінку / Фото gazetaukrainska.com

Нагадуємо, що раніше ми з'ясовували, чи повинні доглядальниці їхати у відпустку зі своїми італійськими роботодавцями.