Індіана Джонс вже виїхав: серед руїн Помпеїв в Італії виявили унікальну чорну кімнату

Минуле береже від нас ще так багато таємниць. Кожен з нас хоч раз чув про величне місто Помпеї. Воно загинуло на початку нашої ери внаслідок виверження вулкану Везувій. Тисячі років по тому археологи виявили серед руїн міста унікальну чорну кімнату.

Вчені з різних куточків світу не стримують захвату. Наголошують, що відкриття у Помпеях – одне з найяскравіших в історії південної Італії.

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Що відомо про "чорну кімнату"

"Чорна кімната" – не підвладна часу. Увійти туди – як телепортуватися у минуле, на початок ери у залиті сонцем Помпеї, де розвивалися мистецтво й культура, а вільний час місцеві жителі проводили, розважаючись на гучних святах.

Експерти наголошують, що "чорна кімната" була "вишуканим місцем для розваг під час дружніх моментів". Її стіни прикрашають унікальні фрески. На більшості з них зображені сцени з грецької міфології. Зокрема, зустріч Єлени Прекрасної з троянським принцом Парисом.

Директор археологічного парку Помпеї – Габріель Цухтрігель – наголосив, що фрески створили, аби гостям було що обговорювати під час бенкету.

Міфологічні пари давали ідеї для розмов про минуле та життя, але тільки, на перший погляд, у романтичному ключі. Насправді вони стосуються відносин між людиною та долею,

– заявив Цухтрігель.



Унікальні фрески створили ще до нашої ери / Скриншот з відео

Наголошують, що фрески належать до вишуканого стилю. Їх створили ще до нашої ери.

Варто зауважити, що історія міста Помпеї тривала понад 6 століть та завершилася ще у 79 році нашої ери. Наразі на руїнах древнього міста – музей просто неба.