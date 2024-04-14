Вчені з різних куточків світу не стримують захвату. Наголошують, що відкриття у Помпеях – одне з найяскравіших в історії південної Італії.

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Що відомо про "чорну кімнату"

"Чорна кімната" – не підвладна часу. Увійти туди – як телепортуватися у минуле, на початок ери у залиті сонцем Помпеї, де розвивалися мистецтво й культура, а вільний час місцеві жителі проводили, розважаючись на гучних святах.

Експерти наголошують, що "чорна кімната" була "вишуканим місцем для розваг під час дружніх моментів". Її стіни прикрашають унікальні фрески. На більшості з них зображені сцени з грецької міфології. Зокрема, зустріч Єлени Прекрасної з троянським принцом Парисом.

Директор археологічного парку Помпеї – Габріель Цухтрігель – наголосив, що фрески створили, аби гостям було що обговорювати під час бенкету.

Міфологічні пари давали ідеї для розмов про минуле та життя, але тільки, на перший погляд, у романтичному ключі. Насправді вони стосуються відносин між людиною та долею,

– заявив Цухтрігель.



Унікальні фрески створили ще до нашої ери / Скриншот з відео

Наголошують, що фрески належать до вишуканого стилю. Їх створили ще до нашої ери.

Варто зауважити, що історія міста Помпеї тривала понад 6 століть та завершилася ще у 79 році нашої ери. Наразі на руїнах древнього міста – музей просто неба.