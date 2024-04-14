Ученые из разных уголков мира не сдерживают восторга. Отмечают, что открытие в Помпеях – одно из самых ярких в истории южной Италии.

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Что известно о "черной комнате"

"Черная комната" – не подвластна времени. Войти туда – как телепортироваться в прошлое, в начало эры в залитые солнцем Помпеи, где развивались искусство и культура, а свободное время местные жители проводили, развлекаясь на шумных праздниках.

Эксперты отмечают, что "черная комната" была "изысканным местом для развлечений во время дружеских моментов". Ее стены украшают уникальные фрески. На большинстве из них изображены сцены из греческой мифологии. В частности, встреча Елены Прекрасной с троянским принцем Парисом.

Директор археологического парка Помпеи – Габриэль Цухтригель – отметил, что фрески создали, чтобы гостям было что обсуждать во время пира.

Мифологические пары давали идеи для разговоров о прошлом и жизни, но только, на первый взгляд, в романтическом ключе. На самом деле они касаются отношений между человеком и судьбой,

– заявил Цухтригель.



Уникальные фрески создали еще до нашей эры / Скриншот с видео

Отмечают, что фрески относятся к изысканному стилю. Их создали еще до нашей эры.

Стоит заметить, что история города Помпеи длилась более 6 веков и завершилась еще в 79 году нашей эры. Сейчас на руинах древнего города – музей под открытым небом.