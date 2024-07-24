В Італії знову відкривають "Шлях кохання"

Стежка розташоване між Ріомаджоре та Манаролою. Відкриття заплановане на 27 липня. Шлях відкривають після масштабної реконструкції. Тепер на стежці є системи моніторингу, щоб запобігати зсувам.

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Довжина маршруту – 1 кілометр. Він проходить через 5 сіл, які входять до Чінкве-Терре, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шлях вимощений каменем, а під час прогулянки можна милуватися морськими краєвидами.

Кохання витає в повітрі, оскільки один із найвідоміших пішохідних маршрутів Італії збирається знову відкрити після більш ніж десяти років,

– йдеться у повідомленні.

Пішохідна доріжка була вирізана з твердої скелі, що нависає над морем, і за легендою вона стала місцем зустрічі закоханих із двох різних міст.



Італійська Via dell'Amore / Фото Alamy