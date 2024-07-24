В Италии снова открывают "Путь любви"
Тропа расположена между Риомаджоре и Манаролой. Открытие запланировано на 27 июля. Путь открывают после масштабной реконструкции. Теперь на тропе есть системы мониторинга, чтобы предотвращать оползни.
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Длина маршрута – 1 километр. Он проходит через 5 сел, которые входят в Чинкве-Терре, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь вымощен камнем, а во время прогулки можно любоваться морскими пейзажами.
Любовь витает в воздухе, поскольку один из самых известных пешеходных маршрутов Италии собирается снова открыть после более чем десяти лет,
– говорится в сообщении.
Пешеходная дорожка была вырезана из твердой скалы, нависающей над морем, и по легенде она стала местом встречи влюбленных из двух разных городов.
Итальянская Via dell'Amore / Фото Alamy
Джованни Тоти, президент региона Лигурия, сказал, что Via dell'Amore является "жемчужиной региона, а не только для тех, кто посещает". Лигурия надеется обуздать чрезмерный туризм, введя систему бронирования для тех, кто хочет прогуляться по тропе.
Количество посетителей, разрешенных на дорожку каждый час, ограничено 400, и пешеходы должны забронировать билет онлайн или приобрести его в билетных кассах парка. Сейчас сайт бронирования обновляется, но прошлогодние билеты стоили 5 евро и включали вход в замок Риомаджоре.