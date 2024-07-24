В Италии снова открывают "Путь любви"

Тропа расположена между Риомаджоре и Манаролой. Открытие запланировано на 27 июля. Путь открывают после масштабной реконструкции. Теперь на тропе есть системы мониторинга, чтобы предотвращать оползни.

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Длина маршрута – 1 километр. Он проходит через 5 сел, которые входят в Чинкве-Терре, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь вымощен камнем, а во время прогулки можно любоваться морскими пейзажами.

Любовь витает в воздухе, поскольку один из самых известных пешеходных маршрутов Италии собирается снова открыть после более чем десяти лет,

– говорится в сообщении.

Пешеходная дорожка была вырезана из твердой скалы, нависающей над морем, и по легенде она стала местом встречи влюбленных из двух разных городов.



Итальянская Via dell'Amore / Фото Alamy