Нещодавно Lonely Planet, провідне видавництво туристичних путівників, оприлюднило список з 14 найкращих пляжів Греції, на які варто звернути увагу. У туристів ще є час відвідати їх у найтеплішу пору.

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Lonely Planet визначив найкращі пляжі Греції у 2024 році

Очолив рейтинг пляж Палеокастриця на північно-західному узбережжі острова Керкіра (Корфу) в Іонічному морі.

Популярна курортна зона Палеокастриця, що розташована за 23 кілометри на північний захід від міста Корфу, простягається майже на 3 кілометри через низку невеличких мальовничих бухт, над якими височіють скелясті гори, вкриті кипарисами та оливковими деревами,

– зазначають автори рейтингу.

У мальовничій місцевості розташований легендарний пляж, де, за переказами, прибився до берега Одіссей. Однак, відвідувачам слід зважати, що цей пляж дуже популярний у пік сезону, що робить його важкодоступним для зайняття шезлонга або місця на піску, навіть якщо приїжджаєте раніше.



Пляж Paleokastritsa зайняв перше місце у рейтингу / Фото Expedia

Пляж Фалассарна на острові Крит посів друге місце. Ця велика ділянка рожево-кремового піску, до якої можна дістатися за 90 хвилин їзди на автобусі від курортного міста Ханья, відома своїми захопливими заходами сонця, кришталево чистою водою, хвилями та можливостями для занять водними видами спорту. У пік сезону, з середини липня до середини серпня, пляж приваблює численних туристів, особливо одноденних мандрівників з Ханьї та Кіссамоса.

Згідно з нещодавнім рейтингом, пляж Апелла на острові Карпатос увійшов до трійки найкращих пляжів. Цей пляж, до якого можна дістатися на човні з міста Пігадія, відомий своїми приголомшливими краєвидами: пагорбами, прикрашеними польовими квітами, та високими скелями на півночі та півдні.



Пляж Апелла / Фото Discover Greece

Попри те, що це більше гальковий пляж, ніж піщаний, пляж Апелла високо цінується відвідувачами за свою природну красу.

14 найкращих пляжів Греції