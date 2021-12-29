В Італії обмежили суму покупок за готівку: який ліміт встановлено
Джерело:La Reppublica
У липні 2020 року ліміт на готівку в Італії становив 3 000 євро. Відтоді його скорочували двічі. Зараз обмеження встановлене на рівні 2 000 євро. З наступного року цю суму знову зменшать.
Запровадження суворого ліміту на готівкові платежі важливе для боротьби з тіньовою економікою. Нове обмеження стало актуальним через негативні економічні наслідки пандемії коронавірусу.
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Детальніше про запровадження готівкового ліміту в Італії
Як відомо, Італія, як і багато країн Західної Європи (наприклад, Німеччина) важко переходить на безготівкові платежі. У більшості невеликих торгових точок продавці воліють вести розрахунки виключно готівкою. Уряд вважає, що це шкодить економіці країни, адже готівкові доходи легше приховати від податкової, ніж безготівкові надходження.
Отже, з 1 січня 2022 року ліміт на платежі готівкою в Італії зменшать до 1 000 євро. Це означає, що сума розрахунку не повинна перевищувати 999 євро включно.
Ліміт стосується таких операцій:
- грошові перекази на адреси фізичних та юридичних осіб (зокрема, покупки у магазинах);
- позики та пожертвування (навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї);
- обмін валют;
- переведення цінних паперів на пред'явника в євро або в іноземній валюті (стосується і фізичних, і юридичних осіб).
Крім того, італійські власники магазинів та інші підприємці будуть зобов'язані приймати карти для придбання товарів на будь-яку суму. Якщо продавець відмовиться продати річ або послугу за безготівку, його оштрафують мінімум на 30 євро.
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