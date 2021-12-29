Запровадження суворого ліміту на готівкові платежі важливе для боротьби з тіньовою економікою. Нове обмеження стало актуальним через негативні економічні наслідки пандемії коронавірусу.

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Детальніше про запровадження готівкового ліміту в Італії

Як відомо, Італія, як і багато країн Західної Європи (наприклад, Німеччина) важко переходить на безготівкові платежі. У більшості невеликих торгових точок продавці воліють вести розрахунки виключно готівкою. Уряд вважає, що це шкодить економіці країни, адже готівкові доходи легше приховати від податкової, ніж безготівкові надходження.

Отже, з 1 січня 2022 року ліміт на платежі готівкою в Італії зменшать до 1 000 євро. Це означає, що сума розрахунку не повинна перевищувати 999 євро включно.

Ліміт стосується таких операцій:

грошові перекази на адреси фізичних та юридичних осіб (зокрема, покупки у магазинах);

позики та пожертвування (навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї);

обмін валют;

переведення цінних паперів на пред'явника в євро або в іноземній валюті (стосується і фізичних, і юридичних осіб).

Зверніть увагу! Правило не стосується переведення в готівку грошей з картки або внесення готівки на банківський рахунок.

Крім того, італійські власники магазинів та інші підприємці будуть зобов'язані приймати карти для придбання товарів на будь-яку суму. Якщо продавець відмовиться продати річ або послугу за безготівку, його оштрафують мінімум на 30 євро.

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