Введение лимита на наличные платежи важно для борьбы с теневой экономикой. Новое ограничение стало актуальным из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

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Подробнее о введении наличного лимита в Италии

Как известно, Италия, как и многие страны Западной Европы (например, Германия) с трудом переходит на безналичные платежи. В большинстве небольших торговых точек продавцы предпочитают вести расчеты исключительно наличными. Правительство считает, что это наносит ущерб экономике страны, ведь наличные доходы легче скрыть от налоговой, чем безналичные поступления.

Следовательно, с 1 января 2022 года лимит на платежи наличными в Италии снизят до 1 000 евро . Это означает, что сумма расчета не должна превышать 999 евро включительно.

Лимит касается следующих операций:

денежные переводы в адреса физических и юридических лиц (в частности, покупки в магазинах);

ссуды и пожертвования (даже если оборот наличности происходит между членами семьи);

обмен валют;

перевод ценных бумаг на предъявителя в евро или иностранной валюте (касается и физических, и юридических лиц).

Обратите внимание! Правило не касается обналичивания денег с карты или внесения наличных денег на банковский счет.

Кроме того, итальянские владельцы магазинов и другие предприниматели будут обязаны принимать карты для покупки товаров на любую сумму. Если продавец откажется продать вещь или услугу за безналичные , его оштрафуют минимум на 30 евро .

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