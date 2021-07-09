Слід зазначити, що пара одружилася вісім років тому. До шлюбу вони два роки жили разом. Тому втеча жінки стала для чоловіка несподіванкою та обурила його.

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Чому українка втекла від італійського чоловіка

Ти втекла, як злодійка. Як можна забути 10 років, проведених разом? Наташо, повернися додому,

– закликав у програмі на італійському телебаченні Доменіко.

Доменіко став вдівцем у 71 рік. Його перша дружина померла від серцевого нападу. З нею чоловік виховав 4 дітей.

З емігранткою Наталією його познайомив друг. Вони одружилися після двох років романтичних стосунків.

У подружньому житті траплялися й конфлікти. Насамперед через те, що українка, за словами італійця, часто заглядала у чарку. Та кохання, на думку Доменіко, між ними не зникало.

13 квітня жінка отримала жахливу новину. Її син, який живе в Україні, помер від ускладнень COVID-19. Цю втрату жінка переживала дуже важко.

Доменіко питав дружину, чи хоче вона повернутися до України на похорон сина. Але Наталя казала, що вирішила залишитися в Італії. Та наприкінці квітня вона змінила думку.

30 квітня відбувалася остання телефонна розмова між подружжям. Наталія заявила, що буде шукати роботу, щоб оплатити похорон сина. З того часу всі зв'язки із нею Доменіко втратив.

Перед втечею з дому жінка забрала із собою всі цінні речі, зокрема коштовності першої дружини італійця. Та він готовий їй пробачити цей злочин, якщо жінка повернеться до нього.

Якщо вона повернеться додому, я не питатиму про золото чи гроші. Але якщо вона не повернеться, вимагаю віддати мені усе. Хай скаже у вічі, якщо вона більше не закохана в мене. Якщо вона не повернеться, я подам на розлучення і вимагатиму повернення грошей і золота,

– висловився Доменіко.

Італієць розшукує зниклу українську дружину / Скриншот з відео