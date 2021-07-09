Следует отметить, что пара поженилась восемь лет назад. До брака они два года жили вместе. Поэтому побег женщины стал для мужчины неожиданностью и возмутил его.

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Почему украинка сбежала от итальянского мужа

Ты сбежала, как воровка. Как можно забыть 10 лет, проведенных вместе? Наташа, вернись домой,

– призвал в программе на итальянском телевидении Доменико.

Доменико стал вдовцом в 71 год. Его первая жена умерла от сердечного приступа. С ней человек воспитал 4 детей.

С эмигранткой Натальей его познакомил друг. Они поженились после двух лет романтических отношений.

В супружеской жизни были и конфликты. Прежде всего потому, что украинка, по словам итальянца, часто заглядывала в рюмку. Но любовь, по мнению Доменико, между ними не исчезала.

13 апреля женщина получила ужасную новость. Ее сын, который живет в Украине, умер от осложнений COVID-19. Эту потерю женщина переживала очень тяжело.

Доменико спрашивал жену, хочет ли она вернуться в Украину на похороны сына. Но Наталья говорила, что решила остаться в Италии. Но в конце апреля она изменила мнение.

30 апреля состоялся последний телефонный разговор между супругами. Наталья заявила, что будет искать работу, чтобы оплатить похороны сына. С тех пор все связи с ней Доменико потерял.

Перед бегством из дома женщина забрала с собой все ценные вещи, в том числе драгоценности первой жены итальянца. О н готов ей простить это преступление, если женщина вернется к нему.

Если она вернется домой, я не буду спрашивать о золоте или деньгах. Но если она не вернется, требую отдать мне все. Пусть скажет в глаза, если она больше не влюблена в меня. Если она не вернется, я подам на развод и буду требовать возврата денег и золота,

– высказался Доменико.