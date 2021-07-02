Італія знімає заборону на звільнення працівників у період пандемії

Уряд Італії у середу, 30 червня, схвалив угоду між профспілками та роботодавцями про припинення заборони на звільнення в країні. При цьому певний рівень захисту для працівників, чиї доходи постраждали через карантин, буде збережено.

Національний банк Італії підрахував, що заборона кадрових скорочень допомогла зберегти 440 тисяч робочих місць за період пандемії. Враховуючи те, що у 2020 році Італія найбільше постраждала від поширення вірусу серед всіх європейських країн, цей результат не є достатнім.

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Як тепер захищатимуть працівників, чия діяльність постраждала через пандемію

Італійські профспілки домовилися про скорочення робочого часу у фірмах, де немає активних доходів. Схему державного фінансування неповного робочого графіку для фірм, які борються за втримання позицій на ринку, буде продовженою на 13 тижнів. Натомість компанії, які отримують таку вигоду, не повинні звільняти працівників у цей період.

Мораторій на звільнення до жовтня також продовжили для тих галузей, діяльність яких під час карантину була найбільш забороненою. До таких можна віднести, наприклад, продаж одягу та взуття.

Критика ініціативи

Єврокомісія у червні назвала італійську заборону на звільнення контрпродуктивною. Мовляв, вона захищає працівників за довготривалими контрактами, але не захищає тих, хто працює на більш нестабільних роботах, зокрема жінок та молодих людей, які постійно відчувають на собі тягар економічних проблем в Італії.

Ініціативу в Італії порівняли з рішеннями, які були запроваджені в інших країнах в ЄС, – і дійшли висновку, що вона менш ефективна. Наприклад, у Франції та Німеччині натомість пропонували фінансову підтримку людям, чиї години роботи були скорочені. І ця ініціатива більше імпонувала компаніям та працівникам.