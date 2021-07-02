Национальный банк Италии подсчитал, что запрет кадровых сокращений помог сохранить 440 тысяч рабочих мест за период пандемии. Учитывая, что в 2020 году Италия больше всего пострадала от распространения вируса среди всех европейских стран, этот результат не является достаточным.

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Как теперь будут защищать работников, чья деятельность пострадала из-за пандемии

Итальянские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени на фирмах, где нет активных доходов. Схема государственного финансирования неполного рабочего графика для фирм, которые борются за удержание позиций на рынке, будет продлена на 13 недель . Зато компании, которые получают такую выгоду, не должны увольнять работников в этот период.

Мораторий на увольнения до октября также продолжили для тех отраслей, деятельность которых во время карантина была самой запретной. К таким можно отнести, например, продажу одежды и обуви.

Критика инициативы

Еврокомиссия в июне назвала итальянский запрет на увольнение контрпродуктивным. Мол, он защищает работников по долговременным контрактам, но не защищает тех, кто работает на более нестабильных работах, в том числе женщин и молодых людей, которые постоянно испытывают на себе тяжесть экономических проблем в Италии.

Инициативу в Италии сравнили с решениями, которые были введены в других странах в ЕС, – и пришли к выводу, что она менее эффективна. Например, во Франции и Германии предлагали финансовую поддержку людям, чьи часы работы были сокращены. И эта инициатива больше импонировала компаниям и работникам.