Італія виділить 2 мільйони євро на підтримку українських митців

Італія демонструє солідарність з Україною в часи протистояння російським окупантам. Про свою підтримку заявляють багато компаній та діячів з мистецької сфери.

Про допомогу Україні висловився Даріо Франческіні. Міністр культури зробив важливий анонс у своєму твіттері.

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Як Італія підтримає українських митців

За повідомленням Даріо Франческіні, Італія виділить 2 мільйони євро на підтримку українських діячів мистецтва, які проживають в Італії.

Двадцять найбільших культурних фондів Італії, що представляють різні галузі мистецтва – від архітектури до театрального мистецтва – приєднатись до ініціативи та висловили свою готовність надати всебічну допомогу українським творчим студіям.

Італія підтримає творчість українських митців / Зображення з твіттеру Даріо Франческіні