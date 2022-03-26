О помощи Украине высказался Дарио Франческини. Министр культуры сделал важный анонс в своем твиттере.
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Как Италия поддержит украинских художников
По сообщению Дарио Франческини, Италия выделит 2 миллиона евро в поддержку проживающих в Италии украинских деятелей искусства.
Двадцать крупнейших культурных фондов Италии, представляющих разные области искусства – от архитектуры до театрального искусства – присоединиться к инициативе и выразили готовность оказать всестороннюю помощь украинским творческим студиям.
Италия поддержит творчество украинских художников / Изображение из твиттера Дарио Франческини