О помощи Украине высказался Дарио Франческини . Министр культуры сделал важный анонс в своем твиттере.

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Как Италия поддержит украинских художников

По сообщению Дарио Франческини, Италия выделит 2 миллиона евро в поддержку проживающих в Италии украинских деятелей искусства.

Двадцать крупнейших культурных фондов Италии , представляющих разные области искусства – от архитектуры до театрального искусства – присоединиться к инициативе и выразили готовность оказать всестороннюю помощь украинским творческим студиям.

Италия поддержит творчество украинских художников / Изображение из твиттера Дарио Франческини