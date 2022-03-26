Про допомогу Україні висловився Даріо Франческіні. Міністр культури зробив важливий анонс у своєму твіттері.
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Як Італія підтримає українських митців
За повідомленням Даріо Франческіні, Італія виділить 2 мільйони євро на підтримку українських діячів мистецтва, які проживають в Італії.
Двадцять найбільших культурних фондів Італії, що представляють різні галузі мистецтва – від архітектури до театрального мистецтва – приєднатись до ініціативи та висловили свою готовність надати всебічну допомогу українським творчим студіям.
Італія підтримає творчість українських митців / Зображення з твіттеру Даріо Франческіні