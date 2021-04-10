"Я хотела показать, что Украина есть": как украинка стала известной художницей в США
В 2004 году тернополянка Оксана Танасив переехала жить в США. Там женщина сначала работала уборщицей, потом получила работу няни, еще позже устроилась менеджером по дизайну интерьера, а сейчас имеет собственную художественную галерею. Рассказываем, что вдохновило украинку начать заниматься творчеством на чужбине.
Источник:Голос Америки
Сейчас в архиве художницы более 300 работ. Средняя стоимость одной картины составляет 6 тысяч долларов США.
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В Украине Оксана Танасив получила специальности психолога и менеджера. В Америке она поступила в Университет Коннектикута, по окончании которого нашла работу в дизайнерской сфере. Женщина попробовала себя во многих профессиях. Но настоящий успех ей принесло художественное искусство.
Рисовать Оксана любила всегда, но воспринимала это занятие исключительно как хобби. Талант унаследовала от отца, который был очень талантлив в написании картин. В Америке женщина вспоминала о кисти и красках в свободное время, чтобы расслабиться. Когда соседи начали приходить с просьбой продать им ее работы, Оксана поняла, что увлечение может стать прибыльным делом.
Сначала художница участвовала в различных выставках и шоу, а сейчас планирует развивать собственную галерею.
Художница Оксана Танасив / Фото THE HOUR
Код Украина
"Код Украина" – это проект, на который Оксану Танасив вдохновила украинская вышивка. Идея проекту заключается в том, чтобы показать мощный символизм старинной украинской вышивки в модерном варианте. Художница использовала авторскую технику, соединив элементы рисунка и коллажа.
Художница рассказывает, что такое искусство захватывает американских зрителей. Им нравится разгадывать символы Триполье и познавать украинскую историю.
Художница стремится развивать этот проект и уже готовит коллекцию световых инсталляций с использованием символики украинской вышивки.
История художницы Оксаны Танасив: смотрите видео
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