В 2004 году тернополянка Оксана Танасив переехала жить в США. Там женщина сначала работала уборщицей, потом получила работу няни, еще позже устроилась менеджером по дизайну интерьера, а сейчас имеет собственную художественную галерею. Рассказываем, что вдохновило украинку начать заниматься творчеством на чужбине.

Сейчас в архиве художницы более 300 работ . Средняя стоимость одной картины составляет 6 тысяч долларов США .

Похоже Сладкий вкус успеха: как украинка открыла мастерскую авторской карамели в Анталии

Поиск себя

В Украине Оксана Танасив получила специальности психолога и менеджера. В Америке она поступила в Университет Коннектикута , по окончании которого нашла работу в дизайнерской сфере. Женщина попробовала себя во многих профессиях. Но настоящий успех ей принесло художественное искусство.

Рисовать Оксана любила всегда, но воспринимала это занятие исключительно как хобби. Талант унаследовала от отца , который был очень талантлив в написании картин. В Америке женщина вспоминала о кисти и красках в свободное время, чтобы расслабиться. Когда соседи начали приходить с просьбой продать им ее работы , Оксана поняла, что увлечение может стать прибыльным делом .

Сначала художница участвовала в различных выставках и шоу, а сейчас планирует развивать собственную галерею .

Художница Оксана Танасив / Фото THE HOUR

Код Украина

"Код Украина" – это проект, на который Оксану Танасив вдохновила украинская вышивка . Идея проекту заключается в том, чтобы показать мощный символизм старинной украинской вышивки в модерном варианте . Художница использовала авторскую технику , соединив элементы рисунка и коллажа.

Художница рассказывает, что такое искусство захватывает американских зрителей . Им нравится разгадывать символы Триполье и познавать украинскую историю.

Художница стремится развивать этот проект и уже готовит коллекцию световых инсталляций с использованием символики украинской вышивки.