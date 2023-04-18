Іспанські острови запроваджують нові правила для туристів

Річ у тім, що у 2023-му почнуть діяти нові правила для туристів. Згідно з ними, готелі зобов'язані вилучити з номерів більшість безплатних продуктів ввічливості. Все для того, щоб зробити відпочинок більш екологічним та стійким.

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Так, у готелях більше не розміщуватимуть одноразове приладдя:

шампуні,

зубні щітки,

бритви,

шапочки для душу,

гребінці тощо.

Влада островів запропонувала готелям знайти альтернативні ековаріанти, що не забруднюватимуть навколишнє середовище. Але наразі невідомо, чим замінять звичні речі (і чи замінять взагалі).

Зазначається, що багато готелів по всій Європі вже відмовилися від туалетних приналежностей дорожніх розмірів і замість них прикріпили до стіни більші пляшки.

Що ще зникне із готельних номерів

Також нові правила вплинуть на їстівні приналежності, зокрема шоколадні цукерки, кавові капсули та пакетики, пляшки з водою, вино, фрукти, чай, інші настоянки та пляшки шампанського.

Канцелярське приладдя, як-от ручки, зошити, гумки, блокноти, олівці та точилки для олівців, теж буде скасовано.

В Іспанії з готельних номерів зникнуть безкоштовні пляшки води / Фото UnSplash

Нові правила підпадають під дію Закону про циркулярність і стійкість у туризмі Балеарських островів. Він зосереджується не лише на фіксованих елементах, таких як підняті ліжка, але й на забруднювальних зручностях. Розробляти його почали торік. Офіційно запровадили лише в цьому.

На популярних курортах Іспанії ввели ще одну заборону для туристів

У літньому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів, що в Іспанії, ввели жорстку заборону для відвідувачів. Зокрема, заборонили палити.

Відпочивальників вже попередили про збільшення кількості "зон, вільних від тютюнового диму". Річ у тім, що серед предметів або сміття, які найчастіше зустрічаються в морському смітті, є недопалки. Так, влітку 2023 року список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п'ять на Ібіці. Всі вони приєдналися до програми "Пляжі без диму, здорові пляжі 2023".