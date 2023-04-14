Влада Таїланду вирішила закрити популярний острів Кардан
Країна прийняла рішення активізувати зусилля зі збереження тендітної екосистеми крихітного острова Кардан (провінція Чанг). До слова, напередодні саме цей острів очолив рейтинг складений World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами 2023 року.
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Як повідомив глава Національного парку Хат Чао Май Пріт Нарасріт, який розташований на території острова, він буде залишатися закритим для туристів чотири місяці на рік – з 1 червня по 30 вересня.
Таке рішення влада країни ухвалила після того, як острів назвали місцем з найкращими пляжами 2023-го.
Але незалежно від присудженої нагороди, кожен робитиме все можливе, щоб захистити острів. Національний парк Хат Чао Май тепер приділятиме більше уваги правилам, щоб зберегти красу нашого довкілля,
– сказав глава парку.
Водночас туристам й надалі раді на острові, але вони повинні докладати зусиль, щоб зберегти його унікальну екосистему, зокрема коралові рифи та морське життя.
Острів Кардан буде закритий впродовж 4 місяців на рік / Фото Nation Thailand
Острів Кардан: головне
Острів площею близько 2,5 квадратних кілометрів розташований за 10 кілометрів від узбережжя провінції Чанг в Андаманському морі.
Він відомий своїми пляжами з білим піском, оточеними пальмами, а його неглибокі прозорі води приваблюють любителів снорклінгу. Одна сторона острова славиться своїми захопливими сходами сонця, а інша – не менш мальовничими заходами.
Мальовничі пейзажі острова Кардан / Фото Nation Thailand