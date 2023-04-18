Испанские острова вводят новые правила для туристов

Дело в том, что в 2023 году начнут действовать новые правила для туристов. Согласно им, гостиницы обязаны изъять из номеров большинство бесплатных продуктов вежливости. Все для того, чтобы сделать отдых более экологичным и устойчивым.

Читайте также В Таиланде закрывают остров с самыми красивыми пляжами в мире: что стало причиной

Так, в гостиницах больше не будут размещать одноразовые принадлежности:

шампуни,

зубные щетки,

бритвы,

шапочки для душа,

расчески и т.д.

Власти островов предложили гостиницам найти альтернативные эко-варианты, не загрязняющие окружающую среду. Но пока неизвестно, чем заменят привычные вещи, (и заменят ли вообще).

Отмечается, что многие отели по всей Европе уже отказались от туалетных принадлежностей дорожных размеров и вместо них прикрепили к стене большие бутылки.

Что еще исчезнет из гостиничных номеров

Также новые правила повлияют на съедобные принадлежности, в частности, шоколадные конфеты, кофейные капсулы и пакетики, бутылки с водой, вино, фрукты, чай, другие настойки и бутылки шампанского.

Канцелярские принадлежности, такие как ручки, тетради, резинки, блокноты, карандаши и точилки для карандашей, тоже будут отменены.

В Испании с гостиничных номеров исчезнут бесплатные бутылки воды / Фото UnSplash

Новые правила попадают под действие Закона о циркулярности и устойчивости в туризме Балеарских островов. Он сосредотачивается не только на фиксированных элементах, таких как приподнятые кровати, но и на загрязняющих удобствах. Разрабатывать его начали в прошлом году. Официально ввели только в этом.

На популярных курортах Испании был введен еще один запрет для туристов

В летнем туристическом сезоне на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов в Испании ввели жесткий запрет для посетителей. В частности, запретили курить.

Отдыхающих уже предупредили об увеличении количества "зон, свободных от табачного дыма". Дело в том, что среди предметов или мусора, наиболее часто встречающихся в морском мусоре, есть окурки. Так, летом 2023 года список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и пять на Ибице. Все они присоединились к программе "Пляжи без дыма, здоровые пляжи 2023 года".