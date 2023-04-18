Испанские острова вводят новые правила для туристов
Дело в том, что в 2023 году начнут действовать новые правила для туристов. Согласно им, гостиницы обязаны изъять из номеров большинство бесплатных продуктов вежливости. Все для того, чтобы сделать отдых более экологичным и устойчивым.
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Так, в гостиницах больше не будут размещать одноразовые принадлежности:
- шампуни,
- зубные щетки,
- бритвы,
- шапочки для душа,
- расчески и т.д.
Власти островов предложили гостиницам найти альтернативные эко-варианты, не загрязняющие окружающую среду. Но пока неизвестно, чем заменят привычные вещи, (и заменят ли вообще).
Отмечается, что многие отели по всей Европе уже отказались от туалетных принадлежностей дорожных размеров и вместо них прикрепили к стене большие бутылки.
Что еще исчезнет из гостиничных номеров
Также новые правила повлияют на съедобные принадлежности, в частности, шоколадные конфеты, кофейные капсулы и пакетики, бутылки с водой, вино, фрукты, чай, другие настойки и бутылки шампанского.
Канцелярские принадлежности, такие как ручки, тетради, резинки, блокноты, карандаши и точилки для карандашей, тоже будут отменены.
В Испании с гостиничных номеров исчезнут бесплатные бутылки воды / Фото UnSplash
Новые правила попадают под действие Закона о циркулярности и устойчивости в туризме Балеарских островов. Он сосредотачивается не только на фиксированных элементах, таких как приподнятые кровати, но и на загрязняющих удобствах. Разрабатывать его начали в прошлом году. Официально ввели только в этом.
На популярных курортах Испании был введен еще один запрет для туристов
В летнем туристическом сезоне на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов в Испании ввели жесткий запрет для посетителей. В частности, запретили курить.
Отдыхающих уже предупредили об увеличении количества "зон, свободных от табачного дыма". Дело в том, что среди предметов или мусора, наиболее часто встречающихся в морском мусоре, есть окурки. Так, летом 2023 года список свободных от табачного дыма пополнили четыре пляжа на Майорке и пять на Ибице. Все они присоединились к программе "Пляжи без дыма, здоровые пляжи 2023 года".